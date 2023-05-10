Молдова планує передати Україні обладнання для відновлення енергосистеми, яка зазнала пошкоджень внаслідок обстрілів РФ, загальною вартістю майже 5 млн гривень.

Про це інформує NewsMaker.

Відповідне рішення за ініціативою міністра енергетики Молдови Віктора Парлікова ухвалив уряд країни.

Згідно з проєктом, Україні передадуть обладнання підприємства RED Nord на 2 млн леїв (офіційна валюта Молдови) та підприємства Moldelectrica на 353 тисяч леїв – загалом 2,35 млн леїв, або близько 4,8 млн гривень.

Мовиться про трансформатори, автоматичні вимикачі, світильники, фундаментні блоки тощо.

“Це жест добросусідства та солідарності”, – сказав міністр енергетики Молдови Віктор Парліков.

Зазначимо, що наприкінці квітня Молдова приєдналася до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Відтак кількість країн-учасниць основної групи зі створення Спецтрибуналу за злочини збройної агресії проти України зросла до 35.

“Продуктивні переговори з хорошим колегою та другом Ніку Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до основної групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Тепер у групі 35 держав”, – повідомив Дмитро Кулеба.