Міністр сільського господарства та продовольчої промисловості Володимир Боля заявив, що Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Про це повідомляє News Maker.

Відтак Володимир Боля розповів про “намір міністерства тимчасово застосувати заходи, які запровадили деякі країни ЄС щодо імпорту зернових та олійних культур з України”.

За його словами, уряд Молдови має намір компенсувати аграріям акциз на дизельне пальне, яке вони використовують, і субсидувати вартість засобів для захисту рослин і добрив.

Раніше Асоціація фермерів Молдови закликала Міністерство сільського господарства та продовольчої промисловості країни тимчасово обмежити імпорт української сільгосппродукції. На думку молдовських фермерів, тимчасове обмеження імпорту української продукції, запроваджене у деяких країнах ЄС, призведе до зростання обсягів цієї продукції у Молдові.

Асоціація стверджує, що обвал цін на зерно та олійні культури вже поставив на межу банкрутства тисячі дрібних та середніх фермерів, які постраждали від торішньої посухи.

Зазначимо, що Європейська комісія змогла домовитися з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо імпорту української агропродовольчої продукції.

“Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та 5 її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію”, – виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Єврокомісія запропонувала “виняткові захисні заходи”. Йдеться про заборону на імпорт чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику.

Водночас у переліку відсутня соняшникова олія.

Також Євросоюз виділить пакет у розмірі 100 мільйонів євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах. В обмін на це держави скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції: “Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України”, – додав Домбровскіс.