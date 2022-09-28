Про це йдеться у заяві посольства Республіки Молдова в Росії.
“У зв’язку з введенням у дію механізму “часткової” мобілізації у Збройні сили Російської Федерації та проведенням призовних кампаній, у тому числі у приватні військові структури, посольство Республіки Молдова в Російській Федерації інформує громадян нашої країни про те, що їхня участь у військових діях на території інших держав тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до національного законодавства та міжнародного права”, – наголосили у відомстві.
Крім того, зазначили, що участь найманця у збройному конфлікті, військових діях чи інших насильницьких діях карається в Молдові позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Водночас особи, які залучають, навчають та фінансують найманців, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.
У посольстві Республіки Молдова додали, що молдовські компетентні органи, в силу застосовуваної до них правової бази, зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та протидії найманській діяльності, а також вживати заходів щодо виявлення та затримання осіб, які займаються такою діяльністю.
“Закликаємо громадян Республіки Молдова, у разі порушення їхніх прав, звертатися до посольства нашої країни у Москві для надання консульської підтримки”, – зауважили у відомстві.
Також зазначено, що особам з подвійним громадянством слід мати на увазі, що на території Росії вони вважаються російськими громадянами, а можливості Республіки Молдова щодо надання консульської допомоги їм обмежені.
У посольстві Республіки Молдова нагадали, що міністерство закордонних справ та європейської інтеграції рішуче засуджує ескалацію Росією військової агресії проти України, з урахуванням нещодавнього оголошення часткової мобілізації та організацією незаконних, так званих “референдумів”, які грубо порушують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
- Президентка Молдови Мая Санду попередила, що позбавлятиме громадянства жителів країни, які воюватимуть за РФ у її війні проти України.
- 1 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив Молдову, що загроза безпеці російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я може спровокувати військову конфронтацію з Москвою.
- Посольство Сполучених Штатів Америки закликало своїх громадян негайно покинути Російську Федерацію через оголошену Путіним мобілізацію.