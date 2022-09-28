У посольстві Молдови на тлі проведення мобілізації в Російські Федерації нагадали своїм громадянам, що за їхню участь у широкомасштабній війні Росії проти України передбачено кримінальну відповідальність.

Про це йдеться у заяві посольства Республіки Молдова в Росії.

“У зв’язку з введенням у дію механізму “часткової” мобілізації у Збройні сили Російської Федерації та проведенням призовних кампаній, у тому числі у приватні військові структури, посольство Республіки Молдова в Російській Федерації інформує громадян нашої країни про те, що їхня участь у військових діях на території інших держав тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до національного законодавства та міжнародного права”, – наголосили у відомстві.

Крім того, зазначили, що участь найманця у збройному конфлікті, військових діях чи інших насильницьких діях карається в Молдові позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Водночас особи, які залучають, навчають та фінансують найманців, караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

У посольстві Республіки Молдова додали, що молдовські компетентні органи, в силу застосовуваної до них правової бази, зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та протидії найманській діяльності, а також вживати заходів щодо виявлення та затримання осіб, які займаються такою діяльністю.

“Закликаємо громадян Республіки Молдова, у разі порушення їхніх прав, звертатися до посольства нашої країни у Москві для надання консульської підтримки”, – зауважили у відомстві.

Також зазначено, що особам з подвійним громадянством слід мати на увазі, що на території Росії вони вважаються російськими громадянами, а можливості Республіки Молдова щодо надання консульської допомоги їм обмежені.

У посольстві Республіки Молдова нагадали, що міністерство закордонних справ та європейської інтеграції рішуче засуджує ескалацію Росією військової агресії проти України, з урахуванням нещодавнього оголошення часткової мобілізації та організацією незаконних, так званих “референдумів”, які грубо порушують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.