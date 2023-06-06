Джерело: Міноборони Молдови.

Фахівці інженерного батальйону молдовського війська “Кодру” навчатимуть своїх колег зі Збройних сил України методам виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Тренінг відбуватиметься у межах навчання, яке проходитиме в Центрі передового досвіду Національної армії.

Навчальний курс організовано в контексті гуманітарної допомоги, що надається українським фахівцям для набуття необхідних навичок з очищення території від вибухонебезпечних предметів, які з’явилися внаслідок повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Водночас навчання проводиться з метою запобігання випадкам травмування або загибелі населення України внаслідок вибуху залишених у землі предметів.

У відомстві зазначили, що курс триватиме чотири тижні і міститиме у собі як теоретичні, так і практичні заняття.

Зазначимо, що Україна розпочала розміновування територій перед контрнаступом. У контрнаступі, до якого готується українська армія, першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.

Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж лінії фронту, тож, щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти крізь ці лінії так, аби залишитись непомітними для росіян.

Це означає, що сапери мають вийти на поля і тихо розмінувати їх. Роблять це вручну. Вночі.