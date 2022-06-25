Про це повідомляє молдовське онлайн-видання Newsmaker.
Гросу наголосив, що Молдова буде солідарною з Євросоюзом, оскільки цього вимагає новий статус країни – кандидат на членство у ЄС.
“Мета цих санкцій – зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл перемовин та знайшли рішення”, – сказав він.
Коментуючи питання, як зреагує Москва на рішення Кишинева, Ігор Гросу зауважив, що для Молдови важливо підтримувати нормальні відносини з Росією, однак РФ повинна поважати їх прагнення стати членом ЄС.
Гросу також наголосив, що всі громадяни Росії та російськомовні громадяни Молдови “добре почувають себе у Республіці”.
“Їх не залякують, вони дуже добре інтегрувались у суспільство. Тому не потрібно придумати проблеми там, де їх немає. Ми – маленька країна, однак хочемо, щоб нас поважали”, – резюмував Ігор Гросу.
- Нагадаємо, парламент Молдови схвалив закон щодо захисту інформаційного простору країни, який зокрема передбачає заборону трансляції російських новин та аналітичних програм.