Речник молдовського парламенту Ігор Гросу повідомив, що Кишинів приєднається до тих санкцій, які Європейський Союз запровадив проти Російської Федерації.

Про це повідомляє молдовське онлайн-видання Newsmaker.

Гросу наголосив, що Молдова буде солідарною з Євросоюзом, оскільки цього вимагає новий статус країни – кандидат на членство у ЄС.

“Мета цих санкцій – зупинити війну, щоб після цього дипломати сіли за стіл перемовин та знайшли рішення”, – сказав він.

Коментуючи питання, як зреагує Москва на рішення Кишинева, Ігор Гросу зауважив, що для Молдови важливо підтримувати нормальні відносини з Росією, однак РФ повинна поважати їх прагнення стати членом ЄС.

Гросу також наголосив, що всі громадяни Росії та російськомовні громадяни Молдови “добре почувають себе у Республіці”.

“Їх не залякують, вони дуже добре інтегрувались у суспільство. Тому не потрібно придумати проблеми там, де їх немає. Ми – маленька країна, однак хочемо, щоб нас поважали”, – резюмував Ігор Гросу.