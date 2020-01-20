Про це пише молдавське видання NewsMaker.

За словами віце-прем’єра з реінтеграції Молдови Олександра Фленкя, прем’єр Іон Кику не вважає, що Кишинів таким чином поступився Тирасполю.

“Сьогодні призупинили тестовий режим перетину молдавсько-українського кордону автомобілів з придністровськими номерами. Інформацію, яку профільні органи зібрали за останні 10 днів, проаналізують з точки зору попиту на поїздки в Україну та реєстрації” нейтральних “номерів жителями придністровського регіону”, – зазначив Фленкя.

На основі результатів аналізу будуть прийняті відповідні рішення.

“Кишинів не поступився. Кишинів надав можливість нашим громадянам, які проживають у придністровському регіоні, отримати нейтральні номера, щоб вони могли виїжджати в інші країни. Більшість жителів Придністров’я перейшли на ці номери, але якась частина ще ні. Наші колеги з України попередили, що з 1 квітня вони не пускатимуть автомобілі з придністровськими номерами. Тому фахівці з державних органів країни протягом 10 днів перевірили в тестовому режимі, як діяти, якщо автомобілі не пускатимуть”, – зазначив Кику.

Раніше глава придністровського зовнішньополітичного відомства Віталій Ігнатьєв заявив, що молдовська влада “в односторонньому порядку” заборонили авто з придністровськими номерами перетинати кордон. За словами молдавських чиновників, це необхідно для того, щоб підштовхнути придністровських автовласників отримувати нейтральні номера і водійські права “встановленого зразка”.

У відповідь Тирасполь заявив, що з 24 січня заборонить автомобілів з молдавськими номерами перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону.