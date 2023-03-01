1 березня Молдова та Румунія спільно пообіцяли посилити економічні зв’язки після вторгнення Росії в сусідню Україну, і Бухарест підтвердив підтримку заявки Кишинева на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

Під час своєї першої закордонної поїздки прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан провів переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом і прем’єр-міністром Ніколає Чуке.

Молдова сильно постраждала від економічних наслідків війни РФ проти України, яка межує як з Молдовою, так і з Румунією, а напруга у відносинах з Росією зросла через війну та заявку крихітної колишньої радянської республіки на вступ до ЄС.

Речан зауважив, що “бізнес на обох берегах Пруту розмовляє однією мовою”, маючи на увазі річку на кордоні між Румунією та Молдовою та взаємне використання румунської мови в цих країнах.

Незабаром ми інтегруємо наші фінансові ринки, і ринок капіталу Бухареста стане доступним для Кишинева. Я закликаю підприємців з обох берегів Пруту розвивати бізнес і використовувати весь економічний потенціал”.

Прем’єр зазначив, що переговори також стосувалися регіональної безпеки та що Молдова, яка залежить від російського газу, розглядає можливість підписання довгострокових контрактів на постачання газу та електроенергії з Румунії.

Своєю чергою, Чуке відзначив, що двостороння торгівля зросла на 1,2 мільярда доларів минулого року до понад 3,5 мільярда доларів, тож особисто він бачить великий потенціал для збільшення.

Речан додав, що Молдова та Румунія мають “особливі стосунки” і що досвід Румунії у вступі до ЄС був корисним для Кишинева.

Зауважимо, 1 березня прем’єр-міністр Дорін Речан заявив, що ситуація у Молдові залишається стабільною, а Придністров’я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні. Він наголосив, що Росія не може напасти на Молдову, бо “наша країна надто далеко, а між нами Україна”.