У Молдові заявили, що виходять з договорів у межах Співдружності Незалежних Держав (СНД) на тлі прагнення євроінтеграції та втрати актуальності угод.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на слова, які сказав міністр закордонних справ Ніку Попеску в інтерв’ю каналу Jurnal TV.

“Починаємо денонсацію Молдови угод у рамках СНД. Наші держустанови проаналізували необхідність багатьох угод, підписаних у СНД, і цими днями починаємо процедуру виходу з кількох десятків угод. Ми доповнимо та опублікуємо цей список. Тільки лінією МВС денонсуємо близько 20 угод”, — сказав Попеску.

Ніку Попеску заявив, що вихід із цих угод пов’язаний з тим, що вони не актуальні, не працюють, не застосовуються, чи працюють проти інтересів Молдови.

Як запевнив міністр, Молдова приєднається до Європейського союзу, і має абсолютно інші цілі зовнішньої політики. Тому, очевидно, що вихід із СНД чи розірвання цих угод продовжиться, додав Попеску.

Він зауважив, що Кишинів є учасником приблизно 330 угод СНД.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) — міжнародна організація країн Азії та східної Європи до якої входить низка пострадянських держав, покликана регулювати співпрацю між ними.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).