Про це інформує “Інтерфакс-Україна”.

21 лютого Речан наголосив, що Молдова залучена до процесу, який передбачає виключно мирне розв’язання придністровського питання.

Росія має вивести війська спільно з озброєнням та боєприпасами. Росія зобов’язалася зробити це, і не раз. Ми маємо переконатися, що Росія виконає обіцяне. Це й означає демілітаризацію”, – зазначив він.

Він уточнив, що мовиться саме про оперативну групу російських військ, а не про згортання миротворчої місії, яка відбувається згідно з молдавсько-російською угодою від 21 липня 1992 року.

Оперативна група РФ налічує понад півтори тисячі військовослужбовців, які перебувають на території Молдови без законних на те підстав.

Також Дорін Речан попередив про можливість захоплення аеропорту у Кишиневі. Він заявив, що РФ може спробувати це зробити для перебазування туди російських військових.

Раніше Речан вже закликав до виведення з регіону російських військ і демілітаризації Придністров’я. У Молдові точиться гібридна війна, де Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс, наголосив він.

У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков “рекомендував молдовським співрозмовникам дуже обережно ставитися до таких заяв”, зазначивши, що відносини між двома країнами “дуже напружені”.

20 лютого у Кремлі назвали відносини Росії з Молдовою “дуже напруженими”, і звинуватили лідерів країни у “проведенні антиросійської програми” через тиждень після того, як Кишинів заявив, що завадив спробі державного перевороту проросійськими силами.

У грудні минулого року Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови тимчасово зупинила дію ліцензії на мовлення шести телеканалів через поширення “некоректної” інформації про події у Молдові та широкомасштабну війну в Україні.

13 лютого Санду заявила, що на території її держави Росія планує здійснити державний переворот. Вона стверджує, що Москва може використати для цього протести опозиції та напади на урядові будівлі.

Президентка заявила, що всіх, хто бере участь у таких акціях, і хто їх захищає, необхідно притягнути до відповідальності. Глава держави закликала громадян бути пильними та довіряти офіційній інформації.

“Спроби Кремля влаштувати насильство в нашій країні не мають успіху. Зберігаємо спокій та віримо у Молдову”, – зауважила Санду.

Вже 14 лютого уряд РФ заперечив звинувачення президентки Молдови в тому, що Москва планує дестабілізувати республіку.

Також стало відомо, що глави Міноборони країн НАТО обговорять допомогу Молдові та Грузії. Повномасштабна війна Росії проти України стала уроком для блоку.