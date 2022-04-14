Про це повідомляє видання TV8.md.

Проти законопроєкту виступила опозиція, яка пікетувала трибуну парламенту. Проте 53 депутати від правлячої партії “Дія та солідарність” ухвалили рішення щодо заборони. Уряд Молдови зазначив, що ці символи та літери асоціюються з російсько-українською війною.

Порушення закону передбачає штраф до 9 тис. леїв (14 350 грн) фізичним особам, а юридичним – до 18 тис. леїв (28 700 грн).

Зазначимо, що подібний символ Z використовували німецькі нацисти під час Другої світової війни. У концтаборі Заксенхаузен літерою Z позначали приміщення, де здійснювалися масові вбивства. Всередині будівлі розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. Також цим символом позначали четверту поліцейську моторизовану дивізію SS, яка проіснувала до 1945 року.