Про це він розповів у коментарі кореспонденту #Букв в Молдові.

“Була створена парламентська комісія з розслідування викрадення екссудді Чауса з України. Парламентська комісія, яка розслідує цей кричущий випадок… Ми такого не пам’ятаємо, що трапилося на днях в центрі міста, коли просто озброєна група напала на людину, викрала та відправила в невідомому напрямку. Є різні версії стосовно того, що відбулося. Поки наша комісія організовується, й наступного тижня буде перше її засідання – тоді ми вже перейдемо до розсилання запитів компетентним органам Республіки Молдова, може й іншим країнам, якщо буде потрібно”, – заявив Нестасе.

Він також зазначив, що парламентська комісія повинна перевірити всі версії Чауса.

“Є різні версії, я вже говорив, треба прослідкувати ці всі версії, й, зрештою, дізнатися, що насправді відбулося з суддею. В принципі, нас не дуже цікавить біографія людини, чи винен він. Ми не правосуддя, ми – парламентська комісія. Для нас має значення, що такий випадок відбувся в республіці Молдова. Ми хочемо знати, чи це були якісь скоординовані дії між якимись силовими структурами різних країн, чи це була група злочинців, чи хто взагалі вчинив замах на безпеку нашої країни. Це нам нагадує 90-ті роки, коли зникали люди. В нас був випадок з турецькими вчителями, але тоді були причетні державні органи. Зараз же ми просто не знаємо, хто це зробив, хто стоїть за цим. І ось протягом 6-10 днів, скільки комісія працюватиме, ми будемо дізнаватися. Тож, якщо буде якась інформація, ми раді почути її й від українських колег, і від громадськості. Хто володіє такою інформацією, можуть нам по якихось каналах відправити – й ми будемо обговорювати”, – розповів депутат Молдови.

“Ми знаємо, що були якісь судові розгляди. Ми знаємо, що екс-суддю могли екстрадувати в Україну. Але цього, на жаль, не трапилося. Це звичайна практика нормальних країн. Ми поки не можемо говорити, що є якийсь іноземний слід – український чи інший. Є різні версії, що там брали участь якісь авто з дипломатичними номерами, але це поки версії, це поки преса. Це те, що було опубліковано в газетах, на телебаченні тощо. Тож, наша комісія має в усьому розібратися, без якихось політичних підґрунть, без нічого. Ми хочемо дізнатися, що насправді відбувалося: як могло відбутися так, що в центрі столиці нашої республіки просто вкрали людину, викрали її. Це кричущий випадок, ми будемо досконало розбиратися”, – резюмував Нестасе.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Реакція Молдови на викрадення Чауса

Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.