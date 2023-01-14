14 січня після масованої російської ракетної атаки по України прикордонники Молдови знайшли уламки ракети у Бричанському районі.

Про це повідомиляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Зазначається, що після масованих бомбардувань України Росією патруль прикордонної поліції Молдови виявив вдень 14 січня прикордонного сектору Ларга залишки ракети, випущеної внаслідок російських повітряних ударів по Україні.

Також у МВС опублікували світлини уламка ракети. На тлі інциденту збільшили кількість поліційних патрулів у прикордонній зоні з Україною, а також вжили негайних заходів щодо захисту району та оповіщено службу порятунку.

“Це вже третій випадок падіння на територію Молдови уламків ракет через обстріл України. Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури компетентними установами”, — йдеться в повідомленні МВС.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. Також у Харкові внаслідок ракетних обстрілів тимчасово зупинено рух лініями метрополітену, зокрема більшість районів міста знеструмлено. Крім того, росіяни знову здійснили масований ракетний обстріл Києва, влучання були зафіксовані у Голосіївському та Дніпровському районах столиці.