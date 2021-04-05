ЗМІ Молдови розповсюдили інформацію про нібито причетність посольства України до викрадення українського екссудді Миколи Чауса в Кишиневі.

Зокрема, таку інформацію опублікували молдавські видання Ziarul Național, Știri.md, Deschide.md.

Як повідомлялося раніше, 3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення.

Усі згадані видання посилаються на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів. Вони публікують фото автівки Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України. Нібито саме в багажнику цього авто був вивезений викрадений Чауса. ЗМІ також публікують фото Чауса, який, як видається, зазнав фізичного насильства.

Посилаючись на інформацію слідства, медіа інформують при причетність до злочину понад 10 осіб, серед яких колишній український поліціянт та спортсмени. Ця група нібито завчасно припаркувала авто поблизу населеного пункту Атаки (Отач) на молдавсько-українському кордоні, після чого зеленим коридором проїхала в Україну.

В коментарі Ştiri.md пресаташе прикордонної поліції Раїса Новіцкі повідомила, що не може підтвердити інформацію Telegram-каналу.

“Цікаве припущення, хоча воно і неправдоподібне. Ви не можете перетнути кордон, коли все вас шукають”, — зазначила вона.

Раніше #Букви розбиралися, кому потрібно викрадення Чауса, до чого тут заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, і чому тепер Україна на порозі грандіозного політичного скандалу з Молдовою.