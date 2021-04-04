Привітання він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Президент нагадав, що пандемія вже понад рік впливає на наше життя обмеженнями, від яких не можна втекти, і досі є викликом для всіх, тому закликав залишатися вдома на свято.

“Це вже другий Великдень, який ми мусимо провести вдома і заради власного ж здоров’я та здоров’я рідних дивитися богослужіння по телебаченню та в соцмережах, а не відвідувати церкви. Пам’ятайте: молитва сильна і вдома. І цей новий виклик – випробування, з якого ми обов’язково вийдемо сильнішими”, – написав Зеленський.

Він зазначив, що Великдень – час, щоб на мить зупинитися і згадати про важливість спілкування та взаємної підтримки, а ще – розуміння між людьми, поваги та прийняття нового, викликів та інакшості.