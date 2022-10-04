Про це він написав у Telegram.

“Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт “Ukraine is an artificial state [Україна — штучна держава]”, — написав Медведєв.

Зауважимо, що назвавши Ілона “Юстасом”, Медведєв мав на увазі стрічку “Сімнадцять миттєвостей весни”, де “Юстас” — оперативний псевдонім полковника Ісаєва.

ДОВІДКА: Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО. Про це йдеться у його дописі у Twitter, де він запропонував свій варіант “мирного плану” та надав можливість користувачам проголосувати “за” чи “проти”.

Маск зауважив, що цілком ймовірно, що так і буде зрештою – “питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим”. Винахідник переконаний, що так Україна втратить лише Крим, оскільки “РФ вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України”. Окрім цього, він висловив побоювання, що можливим, хоч і малоймовірним, “результатом цього конфлікту є ядерна війна”.