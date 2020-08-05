Молоді люди віком від 15 до 24 років на сьогоднішній день хворіють коронавірусом в три рази частіше, ніж на початку пандемії, п'ять місяців тому.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, повідомляє Reuters.

У ВООЗ зазначили, що провели аналіз захворюваності коронавірусом серед різних вікових груп в період з 24 лютого по 12 липня. Він показав, що частка хворих у віці 15-24 років зросла з 4,5% до 15%.

Причиною такого стрибка захворюваності в ВООЗ назвали той факт, що саме молоді люди багато часу проводять в нічних клубах і на пляжі, а також в подорожах, що і призводить до зростання ризику зараження.

Також в ВООЗ зазначили, що молоді люди менш пильні щодо носіння масок і дотримання соціальної дистанції.

За даними ВООЗ, серед осіб у віці від 5 до 14 років також зросла кількість захворюваних – з 0,8% до 4,6%.