Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я, повідомляє Reuters.
У ВООЗ зазначили, що провели аналіз захворюваності коронавірусом серед різних вікових груп в період з 24 лютого по 12 липня. Він показав, що частка хворих у віці 15-24 років зросла з 4,5% до 15%.
Причиною такого стрибка захворюваності в ВООЗ назвали той факт, що саме молоді люди багато часу проводять в нічних клубах і на пляжі, а також в подорожах, що і призводить до зростання ризику зараження.
Також в ВООЗ зазначили, що молоді люди менш пильні щодо носіння масок і дотримання соціальної дистанції.
За даними ВООЗ, серед осіб у віці від 5 до 14 років також зросла кількість захворюваних – з 0,8% до 4,6%.
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