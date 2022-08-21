Про це йдеться у відповідному дописі в Instagram.

У коментарях до допису можна побачити обурення серед українських учасників, які гостро відреагували на подібну заяву. Вони незадоволені тим, що громадянка РФ буде головним тренером на заході для європейців, у той час, коли мирні українські міста потерпають від російських атак. Таку ж думку висловили представники організації й в інших країн.

Згодом Європейський Молодіжний Парламент заявив, що надалі продовжує засуджувати вторгнення РФ в Україну та солідарний з усіма, хто постраждав від війни.

“Як організація, яка зосереджена на створенні мирного європейського суспільства, ми шоковані вторгненням російських військ в Україну та початком війни по всій країні. Ми засмучені свідками того, що це вже призвело і призведе до втрати людських життів, зростання ворожнечі та посягання на свободу. Наші думки з ними, їхніми сім’ями та друзями — але перш за все з молодими людьми та громадянським суспільством в Україні, які стали жертвами цієї війни”, — йдеться в заяві.

Проте у ЄМП Качурову вважають окремою членкинею організації, яка підтримує європейські цінності, і що людей слід розглядати як особистостей, а не судити за їх походженням: “Владислава є окремим членом ЄМП, який підтримує наші цінності, і ми віримо, що людей слід розглядати як особистості, а не судити за їх походженням. Ми виступаємо за активізм заради миру, але це не може поєднуватися з тиском на молодих людей, щоб вони висловлювалися публічно, особливо якщо вони живуть у регіонах, де це може призвести до покарання”, — зазначили в ЄМП.