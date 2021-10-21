Про це повідомили на Facebook-сторінці оркестру.

Премією Саксонського Моцартівського товариства Mozartpreis 2021 нагородили Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU та його засновницю – диригентку Оксану Линів .

Нагородження відбулося 20 жовтня у церкві Святого Маркуса, що знаходить в німецькому Кемніці, під час святкового концерту.

“На жаль, ми через складні умови пандемії так і не змогли виступити в Кемніці в повному складі… Заплановані симфонічні виступи та зустрічі з німецькою молоддю відкладаються на наступні сезони!” – йдеться у повідомленні.

Однак в концерті-нагородженні змогли взяти участь музиканти оркестру, які навчаються в Європі.

Зокрема, український піаніст Антоній Баришевський виконав сольну програму з творами українських композиторів. А ще троє учасників оркестру,Тарас Зданюк, Анна Макарова, Анастасія Мякушко, виконали один з найвідоміших камерних творів Моцарта – Фортепіанний квартет № 1.

Вручення провела доктор Габріелє Рамзауер, директорка архіву Моцартів в Зальцбурзі та директорка музеїв Моцарта Міжнародної фундації Моцартеум Зальцбург.

Премію урочисто передала міністерка культури Саксонії Барбара Клєпш.

На завершення концерту українські музиканти приєдналися до Молодіжного оркестру “100 дітей Моцарта”, що стало символом музичного об’єднання без кордонів.

ДОВІДКА. Молодіжний симфонічний оркестр України/YsOU – це проєкт, який об’єднує талановитих молодих музикантів з усієї України віком від 12 до 22 років, які поєднують в собі нестримну енергію, любов до музики та бажання рухатися вперед. Засновниця та арт-директорка оркесту – диригентка Оксана Линів.