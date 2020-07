Партнери конкурсу – Ukrainian Fashion Week та IED – Istituto Europeo di Design.

Цього року “ПОГЛЯД у майбутнє” вперше пропонує фіналістам додаткову професійну підтримку – менторство. Це особливий вид партнерства, який не є формальним і передбачає комунікацію протягом року молодих дизайнерів з дизайнерами-членами Ukrainian Fashion Council. У конкурсі передбачається саме індивідуальне менторство, суть якого полягає в передачі досвіду і знань ментора задля професійного та особистісного розвитку підопічного.

“Для нас важливо підтримувати молодих талановитих людей, – зазначив президент Ukrainian Fashion Council, відомий український дизайнер Андре Тан. – Ми на власному досвіді знаємо, як нелегко робити перші кроки у професії. І готові допомагати молодим дизайнерам. Ми вже передали в оргкомітет конкурсу тканини, необхідні конкурсантам для створення колекції на фінальне шоу. Завдяки менторству ми відкрито розкажемо про свій досвід і про те, як на практиці працює модний бізнес в Україні. Такого не знайдеш у жодному підручнику”.

Оргкомітет конкурсу, ініціювавши такий формат реальної підтримки молодих дизайнерів, створив прецедент, коли фіналісти “ПОГЛЯДУ” самі обирали менторів, а не ментори підопічних.

Менторами фіналістів конкурсу у 2020 році стали члени Ukrainian Fashion Council: Артем Климчук (Artem Klimchuk), Олеся Кононова (Lake Studio), Ліля Літковська (Litkovskaya), Юлія Паскаль (Paskal), Володимир Подолян (Podolyan), Лілія Пустовіт (Poustovit), Софія Русинович (Roussin), Катерина Сільченко (Тhe Coat by Katya Silchenko), Іван Фролов (Frolov).

“Ми створили в Україні унікальну послідовність проєктів – “креативну вертикаль” – яка дає змогу молодим дизайнерам з одного боку легко, а з другого боку свідомо входити у складний світ великої моди. Креативна вертикаль передбачає участь у конкурсі “ПОГЛЯД у майбутнє”, після якого можна створити і показати невелику колекцію (до 12 образів) на платформі New Names, а потім – показати колекцію (до 20 образів) на платформі Fresh Fashion. Обидві платформи – невід’ємні складові програми кожного сезону Ukrainian Fashion Week”, – коментує голова Експертної ради Ukrainian Fashion Council Ірина Данилевська.

Пропонуємо до перегляду фільм про молоде покоління дизайнерів “креативної вертикалі”:

Нам не байдуже майбутнє тих, хто планує пов’язати своє життя з роботою у креативних індустріях. “ПОГЛЯД” активно займається підвищенням професійного рівня молодих дизайнерів, створює освітні програми, пропагує нетворкінґ та обмін ідеями серед молодих талантів з різних сфер.

29 липня оргкомітет конкурсу запрошує всіх молодих людей, що зацікавлені у роботі в креативних індустріях, долучитися до спеціальної відкритої онлайн-події з практичним завданням від about:blank

Джованні Оттонелло, професор, креативний директор IED – Istituto Europeo di Design, та регіональний менеджер IED Group Ольга Мєлкова, проведуть лекцію “NOTHING WILL EVER BE LIKE TOMORROW. New Now and Future Trends”, воркшоп “IED Moodboard Challenge” та Q&A-сессію.

IED – Istituto Europeo di Design вже понад п’ятдесят років працює в галузі освіти та досліджень у сфері дизайну, моди, візуальних комунікацій та менеджменту.

Лекція безкоштовна, всі охочі можуть приєднатися до неї, зареєструвавшись за посиланням.

Усі активні учасники заходу отримають сертифікати відвідування IED!