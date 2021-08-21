Про це повідомляє видання People.
“Ми з нетерпінням чекаємо, що вітатимемо його у нашій школі та спільноті”, – сказав директор школи Скотт Зиґфрід.
Прессекретар Трампа підтвердив інформацію.
Директор Oxbridge Academy поділився, що це перший випадок в його практиці, коли доведеться мати справу з представниками Секретної служби, які мають охороняти Баррона.
Oxbridge Academy розташована в окрузі Палм-Біч (штат Флорида). Приватна школа працює з 2011 року. Засновником був мільярдер Вільям Кох. Його брати — Чарльз та Девід Кох — одні з найщедріших донорів Республіканської партії та кампанії Трампа.
На сайті Oxbridge Academy є інформація про вартість навчання. Це 34,8 тисячі доларів на рік.
- 45-й президент США Дональд Трамп у день інавгурації обраного президента Джо Байдена залишив Білий дім. Спільно з Меланією він полетів у Флориду гелікоптером, але залишив Байдену вітальну листівку.