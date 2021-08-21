Молодший син Дональда та Меланії Трамп, 15-річний Баррон, навчатиметься в приватній школі в Оксбридзькій академії (Oxbridge Academy) у штаті Флорида. Після того, як родина залишила Білий дім у січні, хлопець навчався дистанційно.

Про це повідомляє видання People.

“Ми з нетерпінням чекаємо, що вітатимемо його у нашій школі та спільноті”, – сказав директор школи Скотт Зиґфрід.

Прессекретар Трампа підтвердив інформацію.

Директор Oxbridge Academy поділився, що це перший випадок в його практиці, коли доведеться мати справу з представниками Секретної служби, які мають охороняти Баррона.

Oxbridge Academy розташована в окрузі Палм-Біч (штат Флорида). Приватна школа працює з 2011 року. Засновником був мільярдер Вільям Кох. Його брати — Чарльз та Девід Кох — одні з найщедріших донорів Республіканської партії та кампанії Трампа.

На сайті Oxbridge Academy є інформація про вартість навчання. Це 34,8 тисячі доларів на рік.