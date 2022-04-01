Молодший лейтенант Ігор Дикун знищив одинадцять російських військових та спалив їхню БМД в Ірпені. Згідно з поставленим завданням підрозділ Ігоря силами до 2 посилених взводів зайняли рубіж оборони. Як зазначив Ігор, коли займали оборону, то розуміли — здавати рубіж ніяк не можна, бо це передмістя Києва.

Про це повідомляє “АмріяInform”.

Місце було не дуже вдалим — посеред приватного сектору з побитими одно- та двоповерховими будинками.

“Тактика була доволі простою — бойові машини, під’їжджаючи, відпрацьовували в напрямку позицій нашого підрозділу, намагаючись знайти слабкі місця, виявити наші вогневі точки. Але вогонь у відповідь бійці вели з тих місць, де позицій не було. 24 березня зранку по тих місцях, звідки рашисти отримали відсіч, вони почали вести масований вогонь. Працювали 120-мм міномети, артилерія 122 і 152 мм. Обстріл то вщухав, то починався знов. Після артобстрілу близько 2-3 годин дня противник почав наступати по всій нашій лінії оборони, — пригадує Ігор.

Першу хвилю окупантів ЗСУ зустріли жорстко. Російські війська втратили частину особового складу та відійшли. Однак невдовзі 2 БМД і одна “беха” з піхотою почали обходити позицію українських військових.

Пізніше Ігор помітив за 10-15 метрів від себе кулеметника. Той озирнувся, але побачивши Ігоря, заспокоївся, побачивши на ньому не український, а польській однострій, чимось схожий на російську форму, а синій скотч на правому рукаві ворог не помітив і знов почав дивитися в пролом у паркані. Ігор, не вагаючись, дав коротку чергу, але тільки поранив кулеметника.

Дикун визирнув з-за кута напіврозбитого будинку. До ворожої БМД було буквально 25-30 метрів. Поряд з нею була піхота. Далі він вистрелив, на місті БМД палало вогнище.

Ігор пішов вперед, але один із російських військових встиг натиснути на гачок. Боєць відчув удари в плече і в ногу, однак висадив по ворогу пів магазина, і зрозумів, що втрачає свідомість.

Пересилюючи біль, Ігор керував вогнем. Українські військові знищували залишки ударної групи рашистів, і тільки коли ворог відступив і загрозу прориву було ліквідовано, дозволив евакуювати себе в тил.