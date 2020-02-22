Молоді люди, фото яких масово поширюють у Мережі і яких називають "новосанжарськими тітушками", записали відеоспростування.

Відео вони надали редакції “Poltavske TV”.

Так, під час протестів у Нових Санжарах (Полтавська область) заявляли про завезених “тітушок”. Фото нібито з “тітушками” почали поширювати в Мережі.

А низка ЗМІ почали публікувати “прізвища” “тітушок”, посилаючись на дані Telegram-каналів.

Тепер же хлопці надіслали до редакції “Poltavske TV” відео, де заявили, що вони є місцевими жителями. Вони також поскаржилися, що їм надсилають погрози.

“Ми хочемо спростувати всі звинувачення, всі погрози. Ми місцеві жителі, і ніякі не “тітушки”, – наголосили хлопці.

Один із них заявив, що воював на Донбасі за Україну.

За словами молодих людей, вони опинилися на місці зіткнень у Нових Санжарах “з цікавості”, пробули там приблизно півтори години: лише спостерігали за тим, що відбувається, і привозили місцевим жителям пиріжки.

Також хлопці озвучили свої імена і прізвища, звернувши увагу, що вони абсолютно не збігаються з тими даними, які публікували ЗМІ і Telegram-канали.

Молоді люди закликали не поширювати в Мережі неправдиві дані.

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Варто зазначити, що інформацію про “санжарських тітушок”, серед інших, оприлюднила журналіст BIHUS.info Аліса Юрченко. Вона вже оновила свій Facebook-пост, уточнивши, що це дійсно місцеві жителі.