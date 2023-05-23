Згідно з дослідженням університету Сент-Ендрюса в Шотландії, молоко краще втамовує спрагу та відновлює водний баланс, аніж звичайна або газована вода.

Джерело: CNN.

Згідно з дослідженням університету Сент-Ендрюса в Шотландії, яке порівнювало реакцію гідратації кількох різних напоїв, вода не є найбільш дієвим напоєм для втамування спраги та відновлення водного балансу.

Дослідники виявили, що в той час, як вода – як негазована, так і газована – досить добре справляється зі швидкою гідратацією організму, напої з невеликою кількістю цукру, жиру чи білка роблять це ще краще, зберігаючи зволоження організму та водний баланс надовше.

За даними дослідників, молоко краще втамовує спрагу та підтримує водний баланс, аніж звичайна вода.

Інший фактор, який впливає на те, наскільки добре напій зволожує організм, пов’язаний зі складом поживних речовин у напої. Наприклад, виявлено, що молоко навіть більше втамовує спрагу, ніж звичайна вода, оскільки воно містить лактозу (молочний цукор), певну кількість білка та жиру, які допомагають уповільнити випорожнення рідини зі шлунку та підтримувати водний баланс протягом тривалого часу.

Молоко також містить натрій, який діє як губка та утримує воду в організмі, що призводить до зменшення сечовипускання.

Те саме дослідники говорять про розчини для пероральної регідратації, які використовуються для лікування діареї. Вони містять невелику кількість цукру, а також натрій і калій, які також можуть сприяти затримці води в організмі.

“Це дослідження демонструє нам багато з того, що ми вже знали: електроліти, такі як натрій і калій, сприяють кращій гідратації, тоді як калорії в напоях призводять до уповільнення спорожнення шлунка і, отже, уповільнення сечовипускання”, – сказала дієтологиня Академії харчування та дієтології, яка не брала участі в дослідженні Мелісса Маджумдар.

Натомість напої з більш концентрованим вмістом цукру, такі як фруктові соки чи кока-кола, не так зволожують організм та відновлюють водний баланс, як їхні “родичі” з меншим вмістом цукру.

Вони можуть проводити трохи більше часу в шлунку і спорожнятися повільніше порівняно зі звичайною водою, але як тільки ці напої потрапляють у тонкий кишківник, їх висока концентрація цукру розбавляється під час фізіологічного процесу, який називається осмос. Цей процес фактично «витягує» воду з організму в тонкий кишківник, щоб розбавити цукор, який містять ці напої. Технічно все, що знаходиться в кишківнику, знаходиться поза тілом людини.

За словами дієтологині Мелісси Маджумдар, сік і солодка газована вода не тільки менше зволожують, але й містять додатковий цукор і калорії, які не насичують нас так сильно, як тверда їжа. Якщо обирати між солодкою газованою водою та звичайною водою для відновлення водного балансу, варто завжди обирати звичайну воду. Зрештою, нирки та печінка залежать від води, щоб позбутися токсинів в організмі. Крім того, вода також відіграє ключову роль у підтримці еластичності та пружності шкіри.

“Це найдешевший зволожуючий крем із доступних”, – наголосила Мелісса Маджумдар.

Окрім того, що підтримка водного балансу загалом є важливим процесом для організму, це також забезпечує змащування суглобів, допомагає запобігти інфекціям і доставляє поживні речовини до клітин.

Проте надто перейматися тим, наскільки добре напої відновлюють водний баланс – не варто.

“Якщо ви відчуваєте спрагу, ваш організм дасть сигнал про те, що необхідно пити більше”, – сказав Рональда Могана, професор Школи медицини Сент-Ендрюс і автора дослідження. Але для спортсменів, які тренуються в теплих умовах із великою втратою поту, або для тих, на чиї когнітивні функції може негативно вплинути тривала робота без перерви на те, щоб попити, гідратація стає критичною проблемою.

Чи може пиво або лате вберегти від зневоднення?

Алкоголь діє як сечогінний засіб, через що у вас виділяється більше сечі, тому, коли мовиться про алкогольні напої, гідратація залежатиме від загального об’єму напою.

“Пиво призведе до менших втрат води, ніж віскі, оскільки з пивом ви вживаєте більше рідини. Міцні алкогольні напої зневоднюватимуть, а розбавлені – ні”, – сказав Моган.

Що стосується кави, то наскільки добре ваш кавовий напій може втамувати спрагу та відновити водний баланс, залежатиме від кількості кофеїну, який ви споживаєте. Звичайна кава містить близько 80 міліграмів кофеїну. Згідно з результатами дослідження Могана, мелена кава Folgers буде майже так само втамовувати спрагу та зволожувати організм, як і вода.

Проте споживання більше ніж 300 мг кофеїну або приблизно 2-4 чашок кави може спричинити втрату зайвої рідини, оскільки кофеїн викликає легкий короткочасний сечогінний ефект. Це, частіше за все, відбувається з тими, хто зазвичай не вживає кофеїн.