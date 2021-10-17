Сьогодні в Стамбулі у Вселенському патріархаті провели святкову літургію українською мовою.

Про це повідомляє у Facebook Генеральне консульство України в Стамбулі.

З благословення Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія в Храмі Святого Миколая відбулася Божественна Літургія з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисника і захисниці України та Дня українського козацтва, яку звершив Отець Яковос та Єпископ Галікарнаський Адріан.

Наприкінці Служби Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман привітав усіх присутніх зі святом і подякував українській громаді за співпрацю.

“Ми сьогодні помолилися за захисників та захисниць України. Ми вдячні Матері Церкві та Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за цю можливість”, – сказав консул.