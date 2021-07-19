Міністерство освіти та науки не рекомендувало включення "Основи християнської етики" до навчальних програм для базової середньої освіти. Місцева влада Івано-Франківську обурена і хоче звернутися до МОН.

Про це повідомляють #Букви.

Міністерство освіти та науки надало гриф “Рекомендовано” 75 модельним навчальним програмам для базової середньої освіти. Такий наказ 12 липня був підписаний очільником МОН Сергієм Шкарлетом. Ці програми були створені відповідно до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої в лютому.

Типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5-6 класів таких предметів як “Етика”, “Культура добросусідства”, “Вчимося жити разом” або іншого курсу морального спрямування. Який саме буде курс — обирає заклад освіти.

За словами Марцінківа, програми “Основи християнської етики”, “Біблійна історія та християнська етика” та “Християнська етика в українській культурі” успішно пройшли комісію з етики та курсів морально-духовного спрямування, але все одно не були включені міністерством до базової шкільної програми.

Влада міста вважає, що такий предмет вкрай необхідний, і планує звернутися до МОН з цього приводу.

“Я вважаю, що вивчення християнської етики потрібне та завжди актуальне! Це частина нашої культури! Мою думку поділяє Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради і готує лист до Міністерства освіти та науки з проханням доповнити список та включити до нього Християнську етику”, — заявив мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, що на початку року з’явилася повідомлення про те, що МОН нібито запропонувало зробити обов’язковим предмет “Християнська етика” для учнів 5-6 класів. Згодом міністр освіти й науки Сергій Шкарлет в інтерв’ю Радіо НВ заявив, що це — фейк.

“Це неправда, це такий самий фейк, як і те, що [діти не потраплять] до 10−11 класів. Є дисципліна “етика”, в типовій освітній програмі вона зазначена. А викладач або школа на основі типової освітньої програми може формувати різні варіанти цієї етики”, — зазначив Шкарлет.