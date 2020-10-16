Міністерство освіти і науки України оновило правила дистанційного навчання. З 16 жовтня нові умови набрали чинності.

Про це повідомили в пресслужбі МОН.

Зазначається, що дистанційна форма навчання є добровільною. Батьки школяра повинні подати письмову заяву про дистанційне навчання дитини до адміністрації навчального закладу.

Раніше дистанційно могли навчатися школярі, які демонстрували високий рівень знань (10-12 балів). Однак тепер право на дистанційне навчання мають всі учні.

В МОН додали, що в умовах епідемії коронавірусу технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес.

Організація дистанційного навчання повинна враховувати всі інтереси учня:

організація освітнього процесу повинна забезпечувати регулярну і змістовну взаємодію вчителів з учнями;

при дистанційному навчанні повинні створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

навчальний заклад забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також при необхідності надання їм підтримки в освітньому процесі;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонної, поштового зв’язку тощо;

організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей і постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

У відомстві наголосили, що дистанційне навчання дітей має відбуватися у робочий час вчителя, а не за бажанням учнів.