Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України про звільнення від проходження ДПА учнів 4-х і 9-х класів.

Про це інформує пресслужба МОН.

Повідомляється, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки від 11 січня 2023 року “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році”.

Зазначено, що наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що у минулому році в Україні також скасували Державну підсумкову атестацію (ДПА) та Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).