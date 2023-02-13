Про це інформує пресслужба МОН.
Повідомляється, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки від 11 січня 2023 року “Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році”.
Зазначено, що наказ підготовлено з метою збереження життя і здоров’я учнів в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, що у минулому році в Україні також скасували Державну підсумкову атестацію (ДПА) та Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).
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