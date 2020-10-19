Міністерство освіти і науки повідомило, скільки становитиме зарплатня педагогів після підвищення.

Про це пише пресслужба відомства.

Так, зарплатня педагогів у 2021 році підвищуватиметься двічі – у січні і липні.

Отже з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде на 28% більшим, ніж у вересні 2020 року. Оклад молодого вчителя без категорії і стажу роботи з січня 2021 року підвищиться до 4 859 грн, з липня – до 5 265 грн.

Зарплатня вчителя I категорії з січня збільшиться до 6 061 грн, з липня – до 6 567 грн. У вчителя вищої категорії з січня 2021 року буде 6 461 грн, з липня – 7 001 грн.

Також сума нової заробітної платні враховуватиме надбавки за вислугу років – близько 20%; для молодих вчителів – 10%; за престижність праці – 5-30% та інші доплати (винагорода за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо).

Посадовий оклад визначений з розрахунку 18 робочих годин на тиждень.