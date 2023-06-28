Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1400 назв сіл, селищ і міст України. Натомість Міністерство освіти і науки України вважає згаданий перелік населених пунктів некоректним.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

На виконання закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з різних регіонів України.

Вони визначили перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність нормам української мови або містять у назві символи, пов’язані з російською політикою.

Однак МОН вважає, що цей список складено некоректно і не відповідно до рекомендацій, передбачених Законом. Тому міністерство пропонує скасувати рішення Національної комісії та створити новий перелік, який буде відповідати усім стандартам.

Своєю чергою, Міністерство культури та інформаційної політики “всебічно підтримує пропозицію Міністерства освіти та науки щодо скасування рішення Національної комісії та створення нового переліку, що відповідав би стандартам”.