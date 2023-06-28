Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендує змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. Проте Міністерство освіти і науки України вважає перелік населених пунктів некоректним.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики

На виконання закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з різних регіонів України.

Вони визначили перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність нормам української мови або містять у назві символи, пов’язані з російською політикою.

Однак МОН вважає список складено не коректно і не відповідно до рекомендацій, які передбачені Законом. Тому міністерство пропонує скасувати рішення Національної комісії та створити новий перелік, який буде відповідати всім стандартам.