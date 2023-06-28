Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики
На виконання закону “Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії” Національна комісія зі стандартів державної мови створила робочу групу, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з різних регіонів України.
Вони визначили перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність нормам української мови або містять у назві символи, пов’язані з російською політикою.
Однак МОН вважає список складено не коректно і не відповідно до рекомендацій, які передбачені Законом. Тому міністерство пропонує скасувати рішення Національної комісії та створити новий перелік, який буде відповідати всім стандартам.
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