Міністерство освіти і науки дозволило з 1 червня відновити роботу закладів позашкільної освіти у тих регіонах, де буде введено послаблення протиепідемічних заходів.

Про це йдеться у листі МОН.

У документі повідомляється, що проводити заняття можна в групах до десяти осіб. Забороненими залишаються масові заходи.

Крім того, у згаданих установах повинні забезпечити дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я, а також встановити такий графік роботи, який дозволить уникати скупчень дітей.

Для організації безпечного освітнього процесу в закладах позашкільної освіти МОН рекомендує: забезпечити дотримання соціальної дистанції щонайменше 1,5 м під час групових занять; за можливості проводити заняття на свіжому повітрі; дотримуватись маскового режиму, провітрювати приміщення, забезпечити дезінфекцію поверхонь та виконувати інші протиепідеміологічні заходи.