Про це йдеться у листі МОН.
У документі повідомляється, що проводити заняття можна в групах до десяти осіб. Забороненими залишаються масові заходи.
Крім того, у згаданих установах повинні забезпечити дотримання санітарних та протиепідемічних заходів, рекомендованих Міністерством охорони здоров’я, а також встановити такий графік роботи, який дозволить уникати скупчень дітей.
Для організації безпечного освітнього процесу в закладах позашкільної освіти МОН рекомендує: забезпечити дотримання соціальної дистанції щонайменше 1,5 м під час групових занять; за можливості проводити заняття на свіжому повітрі; дотримуватись маскового режиму, провітрювати приміщення, забезпечити дезінфекцію поверхонь та виконувати інші протиепідеміологічні заходи.
- З 25 травня в регіонах України, що відповідають вимогам ослаблення карантину, дозволено відновлювати роботу дитячих садків.