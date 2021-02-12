Про це повідомляє пресслужба МОН.
“Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів, а також провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження, техніки безпеки тощо”, – йдеться у листі міністерства.
У МОН зазначили, що за надзвичайних погодних умов, а також надзвичайних ситуацій засновники закладу освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове припинення навчання.
- Раніше повідомлялося, що сьогодні, 12 лютого, у більшості областей України очікуються складні погодні умови.
- Через снігопади та погіршення погоди в 10 областях України обмежили рух вантажівок.