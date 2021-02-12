Міністерство освіти і науки України рекомендувало школам перейти на дистанційне навчання через непрості погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

“Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів, а також провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо запобігання переохолодження, техніки безпеки тощо”, – йдеться у листі міністерства.

У МОН зазначили, що за надзвичайних погодних умов, а також надзвичайних ситуацій засновники закладу освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове припинення навчання.