Міністерство освіти і науки (МОН) України рекомендує запровадити дистанційне навчання вишах з 25 жовтня до 15 листопада.

Про це повідомили на сайті міністерства.

На тлі погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні, МОН рекомендує перейти вишам на дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада.

Йдеться про заклади фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління

“Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!”, – наголосив міністр Сергій Шкарлет.

Міністр також зазначив, що навчання у школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.