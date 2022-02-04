Про це повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

“Компроміс щодо виборів в Києво-Могилянській академії знайдено. Наказ МОН про оголошення нових виборів буде скасовано. Вибір могилянців – святий і ніхто на нього немає права посягати.Домовились, що під егідою В’ячеслава Брюховецького буде обговорений формат за яким НаУКМА зможе стати ще згуртованіше, ще сильніше, ще краще”, – написав він.

Проте, за ініціативи студентів вишу уже створено страйковий комітет щодо організації акцій протесту проти втручання у справи вишу, і за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.До страйкового комітету долучилися представники органів студентського самоврядування, а саме студентської колегії та конференції студентів, керівники студентських організацій, представники викладачів і працівників університету.

Під час інциденту ніхто не постраждав. Утім на місці голосування сталася бійка й вибили двері. На викраденій скриньці виявили сліди спроб злому, але саму пломбу не зірвали. Другу скриньку, хоча залили зеленкою, проте не пошкодили. Тим самим вибори було зірвано. Це була вже п’ята спроба обрати очільника вишу.

Кількість виданих бюлетенів зійшлася з тією, що була в скриньках, тому виборча комісія підсумувала результати. Згідно з ними колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт набрав 52,8% (235 голосів) і його опонентка Олександра Гуменна 42,9% (191 голос).

Група експертів зазначила, що до вишу увірвалися близько десяти осіб “спортивної статури”. Правоохоронці склали протокол через інцидент. Згідно з правовим висновком, цей інцидент не вплинув на реальний результат виборів. Загалом подія сталася о 13:30, а вже о 14:10 знайшли другу скриньку. Для голосування застосували третю скриньку, яка була належно опечатана й зберігалася в приміщенні, де тривало голосування.