МОН скасувало обов’язкове комплексне ЗНО з української мови та літератури

Міністерство освіти і науки України скасувало обов’язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Це тестування впродовж багатьох років було обов’язковим при вступі до вишів.

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

Відтак, з 2021 року випускники шкіл зможуть складати два види ЗНО з української мови: з української мови та з української мови й літератури.

Вступники, які збираються здобувати вищу освіту гуманітарного та соціального спрямування, обов’язково повинні скласти ЗНО з української мови та літератури. Вступники, які збираються здобувати вищу освіту за всіма іншими спеціальностями, зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови.

“Фахівці Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) запевняють, що тест з української мови міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності”, – повідомили у МОН.

Однак народний депутат, історик Володимир В’ятрович на своїй Facebook-сторінці різко розкритикував це нововведення. За його словами, Уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь, Львівський національний університет, Острозька академія, Київський університет імені Грінченка, українські вчені, мовознавці, діячі культури, громадські організації переконували МОН зберегти комплексне ЗНО з української мови і літератури.

Нардепи з декількох парламентських фракцій також зверталися до глави МОН Сергія Шкарлета із закликом не скасовувати це тестування.

“Днями у відповідь на це звернення отримав розлогу відписку ні про що, а тепер ось МОН видав наказ, проігнорувавши всі поправки з приводу ЗНО з мови й літератури. Шкода від такого кроку очевидна. Користі – жодної”, – додав В’ятрович.