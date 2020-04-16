Міністерство освіти і науки запустило сайт, на якому буде розміщено інформацію про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах цього року, ЗНО та вступної кампанії.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитися на окремому ресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН”, – зазначила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Зазначається, що новий ресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.

Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. Крім цього, зібрано контакти установ і служб, які стануть у пригоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

У разі змін режиму карантину або ухвалення через нього нових рішень у системі освіти інформація на сайті оновлюватиметься.