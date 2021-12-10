Монахиня втиралася в довіру до людей, збираючи кошти на молитви за здоров‘я та спокій близьких.

Відповідна інформація розміщена на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У Білій Церкві монахиня протягом 4 років збирала гроші на вигаданий дитячий будинок.

Жінка називала себе “матушка Єлена зі Свято – Покровського монастиря та збирала чималі кошти на “допомогу дітям”. Крім того, “монахиня” ошукала знайому на 45 тисяч доларів.

Згідно з вироком Білоцерківського суду від 8 листопада, шахрайка розповіла про те, що в її монастирі з‘явився отець Митрофан, який займається вигнанням з людей бісів.

Дізнавшись, що продавчиня позичила знайомим 250 тисяч доларів, “монахиня” запропонувала їй послуги Митрофана та спеціальні молитви. Натомість попросила десяту частину боргу і боргову розписку.

Таким чином шахрайка отримала 25 тисяч доларів, пообіцявши повернути їх за 40 днів. Та згодом вона заявила, що гроші “брудні” та “зароблені нечесно” й не годяться для обряду. Цього разу продавчиня дала їй 20 тисяч доларів. Ці гроші також зникли.

Після звернення потерпілої до поліції виявилося, що жоден дитячий будинок пожертви не отримував. Вигадкою був і отець Митрофан.

Шахрайка шість місяців не приходила на судові засідання, та потім її заарештували. В суді жінка не визнавала своєї провини, натомість згодом змінила свідчення. Жінка стверджує, що вона бухгалтер у протестантській церкві, а її чоловік священник.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном у 10 років. Крім того, з шахрайки стягнули 1,271 мільйона гривень матеріальної та моральної шкоди.