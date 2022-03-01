Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters

“Принц Монако Альберт вдається до всіх заходів, які допоможуть припинити війну в Україні та забезпечать вивід російських військ з її території” – повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу королівського палацу Монако.

Монако вже запровадило проти Росії ті ж економічні санкції, що і переважна більшість європейських країн.

Проте наразі невідомо, чиї саме активи будуть заморожені.

Іноземців, зокрема й багатих росіян, роками приваблює Монако, крихітне середземноморське князівство, своїм теплим кліматом і щедрими податковими правилами. У літні місяці пристань і бухта Монако заповнені суперяхтами міжнародних мільярдерів, знаменитостей та олігархів.