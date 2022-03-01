Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
“Принц Монако Альберт вдається до всіх заходів, які допоможуть припинити війну в Україні та забезпечать вивід російських військ з її території” – повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу королівського палацу Монако.
Монако вже запровадило проти Росії ті ж економічні санкції, що і переважна більшість європейських країн.
Проте наразі невідомо, чиї саме активи будуть заморожені.
Проте наразі невідомо, чиї саме активи будуть заморожені.
Іноземців, зокрема й багатих росіян, роками приваблює Монако, крихітне середземноморське князівство, своїм теплим кліматом і щедрими податковими правилами. У літні місяці пристань і бухта Монако заповнені суперяхтами міжнародних мільярдерів, знаменитостей та олігархів.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо зазначив, що країна надасть Україні протитанкову зброю та заборонить імпорт російської нафти.
- Уряд Фінляндії відправить до України автомати, боєприпаси, бронежилети та комбіновані каски. Окрім цього, буде доставлено два пункти першої допомоги та пакети бойового пайка.
- Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.