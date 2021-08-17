«Монако» – «Шахтар»: Де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Чемпіонів

Сьогодні, 17 серпня, "Монако" та "Шахтар" зіграють перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

#Букви повідомляють, де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу.

Коли: 17 серпня о 20:00 за Києвом.

Де: стадіон Луї II в Монте-Карло.

Арбітр: Д.Маккелі

Трансляція: MEGOGO, “Воля TV”.

Орієнтовні склади

“ Монако ”: Нюбель – Агілар, Дісасі, Бадьяшиль, Енріке – Мартінш, Тчуамені, Фофана, Діоп – Фолланд, Бен Єддер.

“Шахтар”: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Патрік, Соломон – Траоре.

Цікаві факти

Останнього разу в офіційних матчах “Шахтар” і “Монако” грали у 1979 році в 1/32 фіналу Кубка УЄФА. Тоді одну перемогу здобули донеччани (2:1), а одну – монегаски (2:0). Також “Шахтар” розгромив “Монако” в товариському матчі у 2015 році (3:0).

Поєдинок у відповідь відбудеться в Харкові в середу 25 серпня. Переможець пари “Шахтар” – “Монако” вийде до групового етапу Ліги чемпіонів.

“Шахтар” грає у кваліфікації ЛЧ як срібний призер Української Прем’єр-Ліги. У попередньому раунді кваліфікації “гірники” вибили бельгійський “Генк”.

“Монако” торік посів третє місце в Лізі 1, чемпіонаті Франції. У цій кваліфікації ЛЧ монегаски здолали “Спарту” з Праги.