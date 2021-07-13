Монастирський, який може очолити МВС, видав Киві довідку про важливість його дисертації

Нардеп від "Слуги народу", очільник правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепові від "ОПЗЖ" Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про підвищення податків та акцизів та про податкову амністію.

Ще й надто, Монастирський був причетний до ситуації із захистом Іллею Кивою наукової дисертації. Робота нардепа містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Загалом до своєї роботи Кива додав 4 довідки про те, що результати його праці вже знайшли практичне застосування. Одна з них — від Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

У довідці за підписом Монастирського зазначено, що результати наукового дослідження викликали інтерес і впроваджуються у практичну діяльність комітету.

Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного та правового життя суспільства “провокує” владу створювати новітні напрями забезпечення демократизму та успішності внутрішньої державної політики”.

Нагадаємо, під час захисту дисертації Кива не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євро-інтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”. У червні сповіщалося, що у Міністерстві освіти і науки триває перевірка матеріалів дисертації Киви.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”. Поліція розслідує недопуск журналістів.