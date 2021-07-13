Нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, запропонований президентом Володимиром Зеленським на посаду очільника міністерства внутрішніх справ, погодився очолити відомство.

Про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання фракції. Трансляцію вів телеканал “Україна 24”.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ.

Монастирський заявив, що погодився з пропозицією президента. Він запевнив, що обговорення пропозиції відбулося тільки сьогодні вранці.

Коментуючи мотивацію президента, Монастирський акцентував на тому, що був в команді Зеленського від самого початку, а також очолював профільний комітет в парламенті.

Монастирський назвав цей вибір “найважчим у життя” і заявив, що “йде на жертву” як політик і особистість. Призначення може відбутися вже цієї п’ятниці.

“Я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду. … Щоб відбулася ця заміна, завтра профільний комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, післязавтра буде голосування по заяві на відставку. Ймовірно, в п’ятницю відбудеться ще одне засідання комітету, і, відповідно, розгляд подання на призначення міністра внутрішніх справ. Такий таймлайн був виставлений”, — сказав він.

Надавати коментарі з приводу оцінки діяльності Авакова на посаді міністра Монастирський не став, як і розмірковувати про те, чи залишатимуться у відомстві заступними міністра.

Відставка Авакова

Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на запитання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

У березні поточного року на запитання щодо того, чи хоче він піти у відставку, Аваков відповідав:

“Хочеться. Мені хочеться стати вільною людиною від обов’язку щоранку ходити на роботу і займатися рутинною роботою. Але я тримаю цей удар, цей напрямок, і вважаю, що поки відчуваю мотивацію — я в порядку. Як тільки мотивація піде, я скажу: “Дякую, панове, я піду у відставку”.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим в Раді збирали підписи за його відставку.