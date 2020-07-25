У Києві через коронавірус на карантин закрили Свято-Феодосійський ставропігійний чоловічий монастир Православної церкви України.

Про це повідомляється на сторінці монастиря у Facebook.

“У зв’язку зі встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання на коронавірус, згідно з карантинними приписами, Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування”, – сказано у повідомленні.

При цьому кількість захворілих не вказується.

Варто додати, що Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври. На території монастиря проживають вісім насельників.