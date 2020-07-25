Про це повідомляється на сторінці монастиря у Facebook.
“У зв’язку зі встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з підтвердженням захворювання на коронавірус, згідно з карантинними приписами, Свято-Феодосіївський монастир закривається для відвідування”, – сказано у повідомленні.
При цьому кількість захворілих не вказується.
Варто додати, що Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир належить Православній Церкві України, розташований на Печерську біля Києво-Печерської лаври. На території монастиря проживають вісім насельників.
- У Києві за минулу добу виявили 129 нових хворих на коронавірус. Загалом у столиці вже 7525 підтверджених випадків COVID-19.