Православна церква України закрила на карантин Хрестовоздвиженський монастир у селі Панталія Дубенського району Рівненської області.

Про це повідомляється на сайті Рівненської єпархії ПЦУ.

“У зв’язку з виявленням у ігумена Миколая (Хмарного) захворювання на коронавірус, з благословення архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона, Хрестовоздвиженський монастир у Панталії Дубенського району закритий на карантин”, – повідомила церква.

Священнослужителі просять усіх, хто відвідував монастир останнім часом, стежити за своїм здоров’ям і в разі його погіршення негайно звертатися до сімейного лікаря.