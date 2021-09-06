У понеділок, 6 вересня, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський представив свою команду.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін.

Заступниками Монастирського будуть Богдан Драп’ятий, Мері Акопян, Катерина Павліченко, Олександр Гогілашвілі, Ігор Бондаренко та Сергій Гончаров.

Євген Єнін

Євген Єнін – правник й досвідчений дипломат. З квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. З червня 2016 по квітень 2019 Єнін був заступником генерального прокурора, а до цього був радником посольства України в Італії.

Під час роботи в МЗС Єнін займався питаннями Причорноморських країн в Управлінні країн Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу, країнами Далекого сходу, Східної Азії та Океанії, а також Молдовою і придністровським конфліктом.

В МВС Єнін координуватиме діяльність цілої низки структур МВС, включно з Національною поліцією.

Богдан Драп’ятий

Богдан Драп’ятий – випускник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Кілька років працював юристом у низці підприємств, а з 2012 року почав роботу у Верховній Раді. Зокрема, Драп’ятий був головним консультантом з питань юридично-наукового забезпечення секретаріату комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а потім обійняв посаду завідувача цього секретаріату.

Драп’ятий буде відповідати за зв’язки з Верховною Радою та діяльність сервісних центрів МВС.

Мері Акопян

Мері Акопян багато років працювала у Криму: з 2009 року – у державній телерадіокомпанії “Крим”, а з 2010 – була заступницею голови Кримського вірменського товариства і членом громадської Ради міністрів АР Крим.

З 2015 року Акопян обіймала посаду очільниці департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у МВС.

Акопян координуватиме та супроводжуватиме міжнародну діяльність Міністерства внутрішніх справ.

Катерина Павліченко

Катерина Павліченко – капітан поліції, очільниця ГО “Українська асоціація представниць правоохоронних органів”. Павліченко несе службу у поліції з 2015 року, а до цього була інспектором податкової та митної справи юридичного відділу в Державній фіскальній службі.

Павліченко продовжить роботу в напрямі дотримання прав людини, протидії гендерному насильству та гендерної рівності.

Олександр Гогілашвілі

Олександр Гогілашвілі переїхав в Україну у 2010 році. До цього він жив у Росії й працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних. Після переїзду в Київ, Гогілашвілі дев’ять років працював з організаціями, які допомагають наркозалежним. У 2019 році він став заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, працював з темою офіційного обігу наркотиків, правоохоронних заходів протидії наркоманії та наркозлочинності, реабілітації наркозалежних.

Гогілашвілі продовжить роботу щодо формування державної політики з протидії наркоманії та наркозлочинності.

Ігор Бондаренко

Ігор Бондаренко працював директором департаменту інформатизації МВС, а у 2020 році став переможцем ХІІ Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2020 у номінації “Державні структури”.

Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію та цифровізацію сервісів системи МВС.

Сергій Гончаров

Сергій Гончаров почав працювати в МВС у 2015 році. Він обіймав посади заступника начальника управління департаменту матеріального забезпечення, начальника управління департаменту логістики та матеріально-технічного забезпечення Національної поліції та першого заступника директора головного сервісного центру МВС.

Гончаров обійматиме посаду заступника міністра у напрямку реалізації міжнародних проєктів, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію. Зокрема, він відповідатиме за реалізацію контракту з Airbus Heliсopters щодо постачання французьких вертольотів для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС, контракту з ОСЕА щодо виготовлення і постачання для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів тощо.

Як відомо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Він був головою МВС з 2014 року. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде у відставку спільно з Арсеном Аваковим.

Президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, нардепа від “Слуги народу” та голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

16 липня Верховна Рада підтримала призначення Монастирського на посаду нового голови МВС.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію. Він також підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.