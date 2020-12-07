Про це пише Hypebeast.

Повідомляється, що угода являє собою продаж готівкою в розмірі 1,15 млрд євро (приблизно 1,39 млрд доларів США) за 100 відсотків акцій Stone Island.

Разом сподіваються об’єднати емпіричний підхід, інклюзивність і одночасно розвинути почуття приналежності до спільноти, в якому змішані різні смисли і світи мистецтва, культури, музики і спорту.

Завдяки партнерству італійські імена будуть прагнути зміцнити свою здатність інтерпретувати мінливі культурні коди для нових поколінь, продовжуючи зміцнювати свої позиції в сегменті розкошу.

Ремо Руффіні, голова і головний виконавчий директор Moncler S.p.A., і Карло Ріветті, голова і головний виконавчий директор Stone Island заявили, що вони прагнуть зміцнити конкурентоспроможність Moncler і Stone Island, поважаючи при цьому індивідуальність і автономність для прискорення розвитку обох компаній.

Крім обміну знаннями та досвідом використання важливого потенціалу зростання, зокрема, на ринках Північної і Південної Америки та Азії, а також каналу прямого доступу до споживачів, Moncler познайомить Stone Island з культурою сталого розвитку, яка зробила його лідером галузі.

Обидва бренди будуть об’єднувати свої технічні ноу-хау, підприємницьку, управлінську та творчу культуру в рамках спільного бачення майбутнього.

“Я завжди працював над створенням сильного бренду, в якому унікальність і близькість до споживача були наріжними каменями розвитку, який завжди виходить за рамки тенденцій і умовностей”, – говорить Ремо Руффіні.

За його словами, Stone Island, очолювана відомим підприємцем, – це історія великого успіху, компанія, яка побудувала виключно міцні відносини зі своїм співтовариством, пропонуючи унікальні продукти в результаті хороших технічних навичок і абсолютної ясності в своєму позиціонуванні. Це історія італійської майстерності.

Moncler разом з Stone Island запропонує новим поколінням нову концепцію розкошу, далеку від традиційних стереотипів.

“Ми об’єднуємося в цей непростий момент як для Італії, так і для всього світу”, – резюмував Руффіні.

У свою чергу, Карло Ріветті заявив, що компанії вирішили об’єднати сили і бачення, щоб разом і з більшою силою, ніж будь-коли, зустрітися з проблемами, з якими ми всі стикаємося.

“У нас спільне коріння, схожі підприємницькі шляхи і глибока повага до цінностей наших брендів і наших співробітників. Наша штаб-квартира в Раварино залишиться серцем бренду і центром передового досвіду”, – говорить Ріветті.

Також син Ріветті опублікував в Instagram постер з логотипами брендів і слоганом “Великі уми думають однаково”.