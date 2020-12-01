Цінителі стилю і сучасної моди зможуть насолодитися роботами найбільш творчих людей України, адже в рамках заходу пройдуть не просто покази – це будуть незвичайні шоу-постановки і презентації колекцій відомих дизайнерів. Кращі дизайнери і бренди України будуть відзначені нагородами, а яскрава шоу-програма подарує незабутні емоції завдяки виступам наших зіркових гостей!
На заході Вас чекатимуть зірки шоу-бізнесу та фешн-індустрії, VIP-гості та керівники різних бізнес-компаній, ЗМІ та фотографи, і найголовніше, що наш Welcome Drink дасть можливість поспілкуватися і познайомитися всім присутнім! Серед номінтантов цього року: – бренд “Chili” і дизайнер Ірина Кисельова; – дизайнер Анна Свиридова і бренд “Sviridova”; – дизайнер Катерина Чепак; – дизайнер Ніна Ладнева і бренд “NL beautystyle boutique”; – бренд “E & L” і дизайнер Елеонора Чеботар Макдональд; А також модельне агентство розкішних і відбулися леді “Lady Forever Club”! Серед інших нагороди також будуть вручені: – Fashion TV Ukraine- 33 канал- Київська академія перукарні мистецтва
Не забудьте зробити 18 грудня святом для себе і своїх близьких, відвідавши нашу VIP-подію!
Організатор заходу – компанія “Monet”.
Кількість місць обмежена! Дрес-код: Cocktail
Відео з попереднього заходу: https://www.youtube.com/watch?v=adCeCHF1g9U
Квитки доступні тут: https://secure.wayforpay.com/payment/mfa
Деталі на сайті: http://www.monet.kiev.ua/monet-fashion-awards/