Взимку просто необхідно заряджати себе позитивними емоціями, а це значить, що вам обов'язково потрібно відвідати одне з найяскравіших подій світу моди - "Monet Fashion Awards", яка пройде 18 грудня 2020 року в President Hotel | Київ, з 21.00 до 23.30!

Цінителі стилю і сучасної моди зможуть насолодитися роботами найбільш творчих людей України, адже в рамках заходу пройдуть не просто покази – це будуть незвичайні шоу-постановки і презентації колекцій відомих дизайнерів. Кращі дизайнери і бренди України будуть відзначені нагородами, а яскрава шоу-програма подарує незабутні емоції завдяки виступам наших зіркових гостей!

На заході Вас чекатимуть зірки шоу-бізнесу та фешн-індустрії, VIP-гості та керівники різних бізнес-компаній, ЗМІ та фотографи, і найголовніше, що наш Welcome Drink дасть можливість поспілкуватися і познайомитися всім присутнім! Серед номінтантов цього року: – бренд “Chili” і дизайнер Ірина Кисельова; – дизайнер Анна Свиридова і бренд “Sviridova”; – дизайнер Катерина Чепак; – дизайнер Ніна Ладнева і бренд “NL beautystyle boutique”; – бренд “E & L” і дизайнер Елеонора Чеботар Макдональд; А також модельне агентство розкішних і відбулися леді “Lady Forever Club”! Серед інших нагороди також будуть вручені: – Fashion TV Ukraine- 33 канал- Київська академія перукарні мистецтва

Не забудьте зробити 18 грудня святом для себе і своїх близьких, відвідавши нашу VIP-подію!

Організатор заходу – компанія “Monet”.

Кількість місць обмежена! Дрес-код: Cocktail

Відео з попереднього заходу: https://www.youtube.com/watch?v=adCeCHF1g9U

Квитки доступні тут: https://secure.wayforpay.com/payment/mfa

Деталі на сайті: http://www.monet.kiev.ua/monet-fashion-awards/