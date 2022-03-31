Голова Держагентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко повідомив, що система моніторингу рівня радіаційного забруднення у зоні ЧАЕС не працює. Останній зафіксований рівень радіації у сім разів перевищував норму.

Про це Євген Крамаренко повідомив в етері телемарафону UAразом.

За його словами, раніше за рівнем радіації у зоні ЧАЕС можна було спостерігати в онлайн-форматі. Проте востаннє система моніторингу працювала ще 25 березня і тоді було зафіксовано перевищення норми у сім разів.

Оскільки наразі система моніторингу не працює, дізнатись що відбувається у зоні відчуження у плані забруднення неможливо, додав Крамаренко.

Очільник ДАЗВ також повідомив, що Чорнобильська АЕС не відключена від живлення, проте воно надходить з території Білорусі. А от на території Чорнобиля та на інших частинах зони відчуження електропостачання відсутнє.

Він додав, окрім ЧАЕС у зоні відчуження розміщено низку пунктів захоронень ядерних відходів, які небезпечні так само, як і сама ЧАЕС.

Відомо, що днями керівництво ЧАЕС змогло провести ротацію персоналу станції. Російські окупанти, які ще у перший день широкомасштабного вторгнення захопили ЧАЕС, відпустили персонал тільки через місяць.

За словами Крамаренка, загалом звільненим співробітникам Чорнобильської АЕС доводилось виконувати свої обов’язки понад 600 годин.

“На ЧАЕС наразі здійснюють свої посадові обов’язки 59 спеціалістів, з них 6 жінок. На даний час вони підтримують Чорнобильську станцію в безпечному режимі і ризиків наразі ми не вбачаємо завдяки нашим співробітникам”, – наголосив голова агентства.

З працівниками ЧАЕС, які були у полоні окупантів місяць, наразі працюють психологи. Крамаренко повідомив, що фізичного насилля щодо співробітників Чорнобильської АЕС окупанти не вчиняли, проте “психологічно було дуже важко”.

Відповідаючи на питання щодо візиту директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі до України, Крамаренко зауважив, що не спілкувався з ним. Проте Ґроссі постійно підтримує зв’язок з керівництвом Держатомрегулювання.

Він додав, що МАГАТЕ не раз попереджували про втрату контролю над радіаційними об’єктами в зоні відчуження, проте ніякої реакції на свої повідомлення не побачили.