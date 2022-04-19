Monobank продовжить обслуговувати клієнтів, які після війни залишилися на окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей та анексованого Криму. Рішення банк ухвалив після опитування клієнтів. 30% не підтримали ідею відключення послуг.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.

За словами Гороховського, банк провів опитування, щоб побачити кількість, хто не погоджується з рішенням щодо припинення обслуговування клієнтів з Росії, Білорусі, Криму, “Л/ДНР”, Північної Кореї, Сирії та Еритреї. В результаті 30% опитаних виявилися проти.

“Не час сваритись усередині. Є спільний ворог, а решта зачекає. Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися. Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 до Криму та в ОРДЛО”, — зазначив Гороховський.

Водночас на території РФ, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї банк не працюватиме.