Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Facebook.
За словами Гороховського, банк провів опитування, щоб побачити кількість, хто не погоджується з рішенням щодо припинення обслуговування клієнтів з Росії, Білорусі, Криму, “Л/ДНР”, Північної Кореї, Сирії та Еритреї. В результаті 30% опитаних виявилися проти.
“Не час сваритись усередині. Є спільний ворог, а решта зачекає. Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни, на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися. Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, які виїхали до 24.02 до Криму та в ОРДЛО”, — зазначив Гороховський.
Водночас на території РФ, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї банк не працюватиме.
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