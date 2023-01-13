У партії "Європейська Солідарність" заявили, що монобільшість намагалася перенести розгляд питання про позбавлення мандатів Медведчука, Деркача, Кузьміна, Козака та Аксьонова в кінець порядку денного, однак депутати від фракції "ЄС" заблокували парламентську трибуну, вимагаючи негайного розгляду цього питання.

Про це йдеться на офіційному сайті “Європейської Солідарності”.

Зазначимо, що сьогодні, 13 січня, Верховна Рада України проголосувала за позбавлення депутатських мандатів п’ятьох нардепів. Мовиться про чотирьох членів “ОПЗЖ” та представника партії “Порядок”, який переміг на виборах до парламенту в 50 окрузі на Донеччині.

Відтак, чотирьох нардепів від “ОПЗЖ” Віктора Медведчука, Тараса Козака, Ярослава Деркача та Ріната Кузьміна – під час сьогоднішнього голосування позбавили депутатських мандатів через втрату ними громадянства України.

Натомість народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар зазначила, що спроба перенести розгляд цього питання викликала обурення у сесійній залі.

“Це – демонстрація, до чого призводить повна безкарність “Слуг” у Верховній Раді, які просто прибрали з початку порядку денного постанови про позбавлення мандатів п’ятьох зрадників, яких треба на нари посадити”, – наголосила Вікторія Сюмар.

Її колега по фракції Микола Княжицький додав: “вони не дозволяють позбавити повноважень Медведчука і цілої низки інших депутатів з ОПЗЖ. Тих, які вже позбавлені громадянства, але залишаються народними депутатами. Вони відмовляються ставити на голосування закон про заборону російської церкви. Вони відмовляються ставити на голосування закон про деколонізацію”.

Крім того, нардеп Олексій Гончаренко наголосив, що депутати від “ЄС” вимагали, щоб першим питанням було поставлено питання про припинення депутатських повноважень “п’ятої колони – Медведчука, Деркача та інших”.

“Замість того влада хоче це питання затягнути. Придумали закон із сотнями правок, головне завдання – не винести це питання на розгляд”, – сказав Олексій Гончаренко. А також зазначив, що “Європейська Солідарність” не дозволить гратися в ці ігри.

Після проведення консультацій представників фракцій зі спікером парламенту співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко повідомила, що фракція домоглася розгляду цього питання. “Ми перемогли”, – сказала Геращенко.