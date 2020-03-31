Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Відзначається, що протягом останнього місяця істотно погіршилися показники голосувань монобільшості. “Слуги народу” стали частіше провалювати голосування, не забезпечуючи 226 голосів “за”.

Так, всього в березні було ухвалено 25 законодавчих актів. Тільки за 7 із них проголосували 226 і більше нардепів від “Слуги народу”.

“Таким чином депутати монобільшості фактично провалили голосування за 70 % останніх рішень Ради”, – відзначають у КВУ.

Наприклад, за постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці проголосували лише 179 “слуг народу”, за звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів – 187, за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я – 195, за закон про неповернення банків колишнім власникам – 198, за звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я – 201, за призначення Сергія Марченка міністром фінансів – 212, за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки – 217, а за закон про відкриття ринку землі – 206.

Забезпечити 226 голосів “за” від “слуг народу” вдалося лише під час голосувань за: відставку уряду Олексія Гончарука та звільнення членів Кабміну (240 і 242 “за”); призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України і формування нового складу Уряду (242 і 228 “за”); призначення Андрія Тарана міністром оборони (239 “за”) і призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (242 “за”).

“До складу фракції “Слуги народу” входить 248 народних депутатів, які мають статус монобільшості. Однак, як показує моніторинг КВУ, реально голосує менша кількість осіб. Упродовж березня “Слуга народу” лише 7 разів змогла зібрати необхідні 226 “за”. І, якщо раніше це виглядало як тимчасові збої в роботі фракції, то зараз є підстави говорити про систематичну проблему в роботі монобільшості. При цьому голосів не вистачало за важливі кадрові призначення, і без допомоги від інших фракцій ці рішення просто не були б прийняті”, – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.