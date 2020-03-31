Про це поінформували в Комітеті виборців України.
Відзначається, що протягом останнього місяця істотно погіршилися показники голосувань монобільшості. “Слуги народу” стали частіше провалювати голосування, не забезпечуючи 226 голосів “за”.
Так, всього в березні було ухвалено 25 законодавчих актів. Тільки за 7 із них проголосували 226 і більше нардепів від “Слуги народу”.
“Таким чином депутати монобільшості фактично провалили голосування за 70 % останніх рішень Ради”, – відзначають у КВУ.
Наприклад, за постанову про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці проголосували лише 179 “слуг народу”, за звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів – 187, за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров’я – 195, за закон про неповернення банків колишнім власникам – 198, за звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров’я – 201, за призначення Сергія Марченка міністром фінансів – 212, за призначення Ігоря Петрашка міністром економіки – 217, а за закон про відкриття ринку землі – 206.
Забезпечити 226 голосів “за” від “слуг народу” вдалося лише під час голосувань за: відставку уряду Олексія Гончарука та звільнення членів Кабміну (240 і 242 “за”); призначення Дениса Шмигаля прем’єр-міністром України і формування нового складу Уряду (242 і 228 “за”); призначення Андрія Тарана міністром оборони (239 “за”) і призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ (242 “за”).
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“До складу фракції “Слуги народу” входить 248 народних депутатів, які мають статус монобільшості. Однак, як показує моніторинг КВУ, реально голосує менша кількість осіб. Упродовж березня “Слуга народу” лише 7 разів змогла зібрати необхідні 226 “за”. І, якщо раніше це виглядало як тимчасові збої в роботі фракції, то зараз є підстави говорити про систематичну проблему в роботі монобільшості. При цьому голосів не вистачало за важливі кадрові призначення, і без допомоги від інших фракцій ці рішення просто не були б прийняті”, – наголосив голова КВУ Олексій Кошель.
- Раніше в КВУ повідомляли, що в партії “Слуга народу” досі немає жодного офіційного співробітника і жодного місцевого відділення зі статусом юрособи.
- За даними КВУ, за півроку депутати Верховної Ради України 9 скликання ухвалили менше законів, ніж попередні нардепи.